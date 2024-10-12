Российские дзюдоисты Лаврентьев и Карапетян взяли бронзовые медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Россияне Лаврентьев и Карапетян завоевали 2 бронзы на турнире Большого шлема по дзюдо.

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг Данил Лаврентьев одолел соотечественника Карена Галстяна.

Давид Карапетян, выступающий в весе до 81 кг, в поединке за бронзу победил румына Адриана Сулку.

Соревнования проходят в Абу-Даби и завершатся 13 октября. Российские спортсмены выступают под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).