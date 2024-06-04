Тасоев, Игольников, Каниковский, Старцева, Таймазова и еще семь дзюдоистов вошли в состав сборной на Олимпиаду-2024

Федерация дзюдо России опубликовала состав команды на Олимпиаду-2024.

Россияне выступят на Играх в как индивидуальные нейтральные спортсмены.

В состав мужской сборной вошли Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и (свыше 100 кг).

В составе женской команды на ОИ поедут Сабина Гилязова (до 48 кг), (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), (до 70 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.