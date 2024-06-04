Тасоев, Игольников, Каниковский, Старцева, Таймазова и еще семь дзюдоистов вошли в состав сборной на Олимпиаду-2024
Федерация дзюдо России опубликовала состав команды на Олимпиаду-2024.
Россияне выступят на Играх в Париже как индивидуальные нейтральные спортсмены.
В состав мужской сборной вошли Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).
В составе женской команды на ОИ поедут Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).
Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.