Тасоев, Игольников, Каниковский, Старцева, Таймазова и еще семь дзюдоистов вошли в состав сборной на Олимпиаду-2024

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Париж-2024 Михаил Игольников Дарья Курбонмамадова (Межецкая) Инал Тасоев Мадина Таймазова Матвей Каниковский Сабина Гилязова Рамазан Абдулаев Данил Лаврентьев Элис Старцева Тимур Арбузов Дали Лилуашвили Мурад Чопанов Единоборства

Федерация дзюдо России опубликовала состав команды на Олимпиаду-2024.

Россияне выступят на Играх в Париже как индивидуальные нейтральные спортсмены. 

В состав мужской сборной вошли Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

В составе женской команды на ОИ поедут Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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2 комментария
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Большой привет пловцам! Такие прям патриоты все из себя. А вот в любимом спорте Путина люди посообразительнее вас оказались. И поаккуратнее с высказываниями о непатриотичном поведении, это в любимом виде спорта нашего гаранта непорядочные атлеты? Так что сидите вместе с гимнастами и не бухтите, вот кадры конечно, сами себя Олимпиады решили, неправильно считав посыл властей, решили понтануться якобы "патриотизмом" а тут бац и дзюдо едет на ОИ, ну поболеем за сообразительных спортсменов, а вы с патриотизмом ждите игры Дружбы)))
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Ну что против дзюдоистов скажет Винер, Вяльбе, Терюшков, Васильев? Уверен, что будут молчать в тряпочку.
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