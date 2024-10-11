Российские дзюдоисты Гилязова, Сааев и Чопанов взяли золотые медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Российские дзюдоисты взяли три золота на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

Сабина Гилязова в категории до 48 кг победила в финале Андреа Стоядинову из Сербии, Изнаур Сааев одержал победу над французом Седриком Револем (до 60 кг).

Мурад Чопанов в категории до 66 кг обыграл в финале француза Даики Буба.

Серебряную медаль взяла Ирина Зуева (до 57 кг), уступившая в финальном поединке немке Сейе Балльхаус.

Турнир Большого шлема в Абу-Даби завершится 13 октября.