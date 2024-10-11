Российские дзюдоисты Гилязова, Сааев и Чопанов взяли золотые медали на турнире Большого шлема в Абу-Даби
Российские дзюдоисты взяли три золота на турнире Большого шлема в Абу-Даби.
Сабина Гилязова в категории до 48 кг победила в финале Андреа Стоядинову из Сербии, Изнаур Сааев одержал победу над французом Седриком Револем (до 60 кг).
Мурад Чопанов в категории до 66 кг обыграл в финале француза Даики Буба.
Серебряную медаль взяла Ирина Зуева (до 57 кг), уступившая в финальном поединке немке Сейе Балльхаус.
Турнир Большого шлема в Абу-Даби завершится 13 октября.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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