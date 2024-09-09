Российские дзюдоисты Тасоев, Адамян и Таймазова удостоены государственных наград

Дзюдоисты Тасоев, Адамян и Таймазова удостоены государственных наград.

Приказ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Инал Тасоев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Чемпион мира и Европы Арман Адамян удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Мадина Таймазова награждена орденом Дружбы.

Награды вручены «за большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации, активную общественную деятельность».

Помимо этого, Путин наградил орденом Александра Невского президента петербургского клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаила Рахлина.