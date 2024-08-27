Минспорт России присвоил самбо статус олимпийского вида спорта
Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что самбо присвоен статус олимпийского вида спорта.
«Мы начинаем новую главу в истории нашего национального вида спорта – самбо.
Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению МОК (Международного олимпийского комитета) самбо получил статус олимпийского вида в 2021 году.
Отныне самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке», – написал Дегтярев в телеграм-канале.
В 2021 году МОК признал Международную федерацию самбо (FIAS), но на данный момент этот вид спорта не входит в олимпийскую программу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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