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Минспорт России присвоил самбо статус олимпийского вида спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что самбо присвоен статус олимпийского вида спорта.

«Мы начинаем новую главу в истории нашего национального вида спорта – самбо.

Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению МОК (Международного олимпийского комитета) самбо получил статус олимпийского вида в 2021 году.

Отныне самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

В 2021 году МОК признал Международную федерацию самбо (FIAS), но на данный момент этот вид спорта не входит в олимпийскую программу.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
самбо
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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