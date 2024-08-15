Дегтярев о россиянах на Паралимпиаде: «То, что они отобрались и поедут на Игры в Париж, говорит об их мужестве»

Михаил Дегтярев поддержал россиян, которые выступят на Паралимпиаде в Париже.

Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до участия 90 россиян в нейтральном статусе.

«На Паралимпиаду поедут 90 наших спортсменов, мы поддерживаем наших паралимпийцев. То, что они отобрались и поедут на Игры в Париж, говорит об их мужестве.

Болел ли я за тех наших олимпийцев, кто выступал в Париже? Конечно, я следил за их выступлением и всегда болею за наших», – сказал министр спорта России Дегтярев.

11 августа в столице Франции завершились Олимпийские игры. В них участвовали 15 российских спортсменов.