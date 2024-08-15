Дегтярев о россиянах на Паралимпиаде: «То, что они отобрались и поедут на Игры в Париж, говорит об их мужестве»

Теги Паралимпийские игры Министерство спорта России Михаил Дегтярев паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Михаил Дегтярев поддержал россиян, которые выступят на Паралимпиаде в Париже.

Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до участия 90 россиян в нейтральном статусе.

«На Паралимпиаду поедут 90 наших спортсменов, мы поддерживаем наших паралимпийцев. То, что они отобрались и поедут на Игры в Париж, говорит об их мужестве.

Болел ли я за тех наших олимпийцев, кто выступал в Париже? Конечно, я следил за их выступлением и всегда болею за наших», – сказал министр спорта России Дегтярев.

11 августа в столице Франции завершились Олимпийские игры. В них участвовали 15 российских спортсменов.

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21 комментарий
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А почему про обычных так не говорили?
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Сатанинская Олимпиада, Богоугодная Параолимпиада. И все это в мем с Дрейком.
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Ответ sled
А почему про обычных так не говорили?
методички поздно подвезли
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И этот переобулся в воздухе :)
Значит команда сверху поступила :)
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Ну хоть инвалидов с говном не смешал
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Ответ sled
А почему про обычных так не говорили?
Это другое
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+5
А говорил Олимпиада не интересная ))
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а у меня вопрос
что они вообще делают в трансгендерном Париже🙃
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С флагом и гимном? Только так пацтриоты признают их своими...
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Без флага и гимна они просто команда бомжей
Ой, нельзя так говорить? Извините
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Я всегда болею, только диагноз всегда разный, иногда противоположный...
После недопуска обычных спорсменов, допуск инвалидов, наверное, в глазах "просвещенной" мироввой общественности, выглядит как акт сверхмилосердия... Скоро все соответствующие СМИ слезами захлебнутся по этому поводу.
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Разброд и шатания в головах наших чиновниках
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Пад сталом.))))))
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Ответ sled
А почему про обычных так не говорили?
Ну справедливости ради, вот от его имени и не «топили».
+1
-1
0
Ответ sled
А почему про обычных так не говорили?
Ну справедливости ради, вот от его имени и не «топили».
+1
-1
0
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