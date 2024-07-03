Храмцов о недопуске в Париж-2024: «Рассказывали, что были люди, которые продумывали план: что бы такое написать в МОК, чтобы нас не пустили»

Теги МОК сборная России тхэквондо Париж-2024 Максим Храмцов Единоборства

Тхэквондист Максим Храмцов высказался о недопуске на Олимпиаду-2024 в Париже.

Храмцов – олимпийский чемпион Токио-2020. Он отобрался на Олимпиаду, но комиссия МОК не пустила его на Игры.

– Мягко говоря, расстроился. Мне уже 26, а тхэквондо не особенно возрастной вид спорта. В моей весовой категории пик – как раз 23-27 лет. Хотелось бы реализоваться, время идет. Несколько успокаивает, что мы успели попасть на прошлые Олимпийские игры – и золото оттуда уже есть. Одновременно с этим тяжело от мысли, что все это время я работал зря. Это же теперь уйдет в никуда. Для спортсмена главное – Олимпиада. Чемпионаты Европы и даже мира – это не то. 

– При этом тебя и на прошлый чемпионат мира не допустили.

– Да, примерно по той же схеме. Перед стартом отстранили на три месяца, тоже никак это не объяснив. К сентябрю отстранение закончилось – и я начал снова выступать. За оставшееся время успел отобраться на Олимпийские игры. Получается, у Международной федерации тхэквондо вопросов не было. А вот МОК что-то не устроило. 

– Есть догадки: что именно?

– Вот особенно обидно, что нет никаких объяснений. Я задавал этот вопрос главному тренеру, президенту федерации, но ни у кого нет информации. В письме ничего не указано. Я его потом тоже читал, но там просто написано: «По итогам проверки специальной комиссии ваши спортсмены не допущены». Все!

Объяснений по недопуску у меня для вас нет. Мне кажется, в единоборствах просто убрали всех сильнейших – тех, кто мог взять медаль. Ни одного медалиста Токио не допустили. 

– Мозгу свойственно в каждой ситуации искать виноватого. На кого сейчас обида у тебя?

– На МОК, на эту комиссию. Они без причины отстранили нас и белорусов. Не понимаю этого. Не понимаю и тех спортсменов, которые радуются. Наши путевки отдали тем, кого мы победили на квалификационных турнирах. Мне на их месте было бы неловко, а они – довольны. 

Рассказали даже, что были люди, которые продумывали план: что бы такое написать в МОК, чтобы нас не пустили – и тогда смогли бы поехать они. Не по-мужски это, – рассказал Храмцов.

«Как можно лишать мечты из-за цвета паспорта?» Его не пустили в Париж

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22 комментария
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При этом тебя и на прошлый чемпионат мира не допустили.
– Да, примерно по той же схеме. Перед стартом
отстранили на три месяца, тоже никак это не объяснив.

Максим, я за минуту в гугле нашел причину отсранения в 2023 году:

после «открытой поддержки президента Владимира Путина и военной операции, включая использование символа Z в соцсетях».
+35
-4
+31
Я думаю, что МОК просто посмотрел на заглавную фоту на странице Максима в Википедии и что-то для себя решил.
+17
-4
+13
Ответ Вячеслав Ростовский
МОК, падла, с какой-то комиссией виноваты!
Англичанка гадит!
Они нашему богатырю z-символику в соцсетях подкинули!
+7
0
+7
Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
и что ему с этой информацией делать?
А можно и на СВО.
+2
0
+2
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Англичанка гадит! Они нашему богатырю z-символику в соцсетях подкинули!
Обэма ему скоро в штаны насрёт!
+2
0
+2
Вместо ОИ на сво- там и поймешь за что не допустили
+6
-5
+1
Что мешает изучить критерии допуска МОК, а потом соотнести с ними свое участие в Военных играх?
+3
-2
+1
Правильные слова сказал "для спортсмена главное - Олимпиада". Ладно, когда МОК не допускает, так, бывает же ещё и свои палки в колёса вставляют, не дают ехать. Вот это вот совсем за гранью понимания.
+3
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0
Кто-то, что-то придумал, а мы белые и пушистые
+3
-3
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Ну и ты это рассказывай! Делов-то....
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В октябре 2022 года Храмцов записал видео и разместил на своей странице Вконтакте пост в честь дня рождения Владимира Путина. В частности, Храмцов утверждал, что он и другие спортсмены гордятся своим президентом, а также любят и ценят Путина.

Отдельно Храмцов отметил поддержку действий Путина. Также свой пост Храмцов несколько раз дополнил буквой Z.
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Ответ ГЕНПЛАН
При этом тебя и на прошлый чемпионат мира не допустили. – Да, примерно по той же схеме. Перед стартом отстранили на три месяца, тоже никак это не объяснив. Максим, я за минуту в гугле нашел причину отсранения в 2023 году: после «открытой поддержки президента Владимира Путина и военной операции, включая использование символа Z в соцсетях».
Комментарий удален пользователем
Ответ Максим Геннадиевич_1116132991
Комментарий удален пользователем
он не знал за что отстранен, я его просветил. А что делать? В думу наверное.
+2
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Ответ ГЕНПЛАН
А можно и на СВО.
А ты, что не на СВО?
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Ответ rocknrolla
Я думаю, что МОК просто посмотрел на заглавную фоту на странице Максима в Википедии и что-то для себя решил.
А что такого в получении ордена за победу на олимпиаде?
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Ответ den70
Что мешает изучить критерии допуска МОК, а потом соотнести с ними свое участие в Военных играх?
Тут все проще, официально прапорщик, информация в каждой новости на сайте ЦСКА (почти все тхэквондисты с этим званием)
И, как я понимаю, мало кто на спортсе делает разницу между "танковым биатлоном" и играми под эгидой CISM, еще меньше представляют сколько спортсменов из других стран участвуют и в них, и на Олимпиадах
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