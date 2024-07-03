Храмцов о недопуске в Париж-2024: «Рассказывали, что были люди, которые продумывали план: что бы такое написать в МОК, чтобы нас не пустили»

Тхэквондист Максим Храмцов высказался о недопуске на Олимпиаду-2024 в Париже.

– олимпийский чемпион Токио-2020. Он отобрался на Олимпиаду, но комиссия МОК не пустила его на Игры.

– Мягко говоря, расстроился. Мне уже 26, а тхэквондо не особенно возрастной вид спорта. В моей весовой категории пик – как раз 23-27 лет. Хотелось бы реализоваться, время идет. Несколько успокаивает, что мы успели попасть на прошлые Олимпийские игры – и золото оттуда уже есть. Одновременно с этим тяжело от мысли, что все это время я работал зря. Это же теперь уйдет в никуда. Для спортсмена главное – . Чемпионаты Европы и даже мира – это не то.

– При этом тебя и на прошлый чемпионат мира не допустили.

– Да, примерно по той же схеме. Перед стартом отстранили на три месяца, тоже никак это не объяснив. К сентябрю отстранение закончилось – и я начал снова выступать. За оставшееся время успел отобраться на Олимпийские игры. Получается, у Международной федерации тхэквондо вопросов не было. А вот МОК что-то не устроило.

– Есть догадки: что именно?

– Вот особенно обидно, что нет никаких объяснений. Я задавал этот вопрос главному тренеру, президенту федерации, но ни у кого нет информации. В письме ничего не указано. Я его потом тоже читал, но там просто написано: «По итогам проверки специальной комиссии ваши спортсмены не допущены». Все!

Объяснений по недопуску у меня для вас нет. Мне кажется, в единоборствах просто убрали всех сильнейших – тех, кто мог взять медаль. Ни одного медалиста Токио не допустили.

– Мозгу свойственно в каждой ситуации искать виноватого. На кого сейчас обида у тебя?

– На МОК, на эту комиссию. Они без причины отстранили нас и белорусов. Не понимаю этого. Не понимаю и тех спортсменов, которые радуются. Наши путевки отдали тем, кого мы победили на квалификационных турнирах. Мне на их месте было бы неловко, а они – довольны.

Рассказали даже, что были люди, которые продумывали план: что бы такое написать в , чтобы нас не пустили – и тогда смогли бы поехать они. Не по-мужски это, – рассказал Храмцов.

«Как можно лишать мечты из-за цвета паспорта?» Его не пустили в Париж