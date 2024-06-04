Тарасова о дзюдоистах в Париже-2024: «Нашим ребятам будет очень тяжело. Но если они чувствуют в себе силы доехать и выиграть – надо побеждать»

Татьяна Тарасова пожелала российским дзюдоистам удачи на Олимпиаде.

12 дзюдоистов вошли в состав команды на Олимпийские игры в Париже. Россияне выступят там как индивидуальные нейтральные спортсмены.

«Нашим ребятам будет очень тяжело, потому что мы привыкли выступать в составе огромной сборной России, с флагом, гимном. На Олимпийских играх ты не сам по себе, ты – представитель огромной прекрасной страны.

Но уж если они чувствуют в себе силы доехать до Парижа и выиграть там, надо побеждать, отдать все силы для победы. Я горжусь ими и желаю им удачи, мы будем болеть за них», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Тасоев, Игольников, Каниковский, Старцева, Таймазова и еще семь дзюдоистов вошли в состав сборной на Олимпиаду-2024