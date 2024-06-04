Тарасова о дзюдоистах в Париже-2024: «Нашим ребятам будет очень тяжело. Но если они чувствуют в себе силы доехать и выиграть – надо побеждать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России жен сборная России дзюдо Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова пожелала российским дзюдоистам удачи на Олимпиаде.

12 дзюдоистов вошли в состав команды на Олимпийские игры в Париже. Россияне выступят там как индивидуальные нейтральные спортсмены. 

«Нашим ребятам будет очень тяжело, потому что мы привыкли выступать в составе огромной сборной России, с флагом, гимном. На Олимпийских играх ты не сам по себе, ты – представитель огромной прекрасной страны.

Но уж если они чувствуют в себе силы доехать до Парижа и выиграть там, надо побеждать, отдать все силы для победы. Я горжусь ими и желаю им удачи, мы будем болеть за них», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. 

Тасоев, Игольников, Каниковский, Старцева, Таймазова и еще семь дзюдоистов вошли в состав сборной на Олимпиаду-2024

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6 комментариев
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Удачи ребятам на ОИ.
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Надо пожелать УДАЧИ ВСЕМ нашим спортсменам на Олимпиаде !
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Ну доехать им сил точно хватит! Думаю, что и выступят хорошо, спортсмены все будут заняты спортом, а не политикой)
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,,Просто сил нет доехать до Парижа. Так не хочется. Прямо противно. Нет никаких сил! Но, все-равно поеду. В очередной стотысячный раз’’
рудик
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Удачи ребятам! И сил, по большей степени моральных, потому что 100% будут какие-нибудь провокации и скандалы...
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«Нашим ребятам будет очень тяжело. --- Это с какого?
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