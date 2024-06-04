Тренер российских дзюдоистов: «На Олимпиаду отобрались лучшие. Уверен, что наши спортсмены очень хорошо выступят, и медали будут»

Тренер российских дзюдоистов уверен, что спортсмены возьмут медали на ОИ.

Ранее Федерация дзюдо России опубликовала состав команды на -2024 в Париже, где российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

«В каждой категории у нас было по два-три человека в претендентах на попадание на Олимпиаду – очень сильные ребята, и выбирать было тяжело.

И вместе с тем это был объективный отбор по всем весовым категориям, на Игры отобрались лучшие согласно рейтингу, результатам на последних стартах и спортивной форме. Я уверен, что наши дзюдоисты очень хорошо выступят и медали будут, не сомневаюсь.

Абдулаев отлично выступал в сезоне, Чопанов ворвался в олимпийский рейтинг на последнем турнире, Лаврентьев очень прогрессирует, стремительно набрал обороты и на всех последних соревнованиях был с медалью.

Арбузов – серебряный призер чемпионата мира, где многие считали его сенсацией, но мы были в нем уверены. Игольников – очень опытный дзюдоист, Каниковский – дисциплинированный, умный, выносливый трудоголик, который имеет все необходимые качества для успеха.

И Тасоев – наш чемпион мира, лидер», – сказал главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов.