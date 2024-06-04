Тренер российских дзюдоистов: «На Олимпиаду отобрались лучшие. Уверен, что наши спортсмены очень хорошо выступят, и медали будут»

Теги сборная России жен сборная России дзюдо ФДР Хасамби Таов Париж-2024 ТАСС Единоборства

Тренер российских дзюдоистов уверен, что спортсмены возьмут медали на ОИ.

Ранее Федерация дзюдо России опубликовала состав команды на Олимпиаду-2024 в Париже, где российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. 

«В каждой категории у нас было по два-три человека в претендентах на попадание на Олимпиаду – очень сильные ребята, и выбирать было тяжело.

И вместе с тем это был объективный отбор по всем весовым категориям, на Игры отобрались лучшие согласно рейтингу, результатам на последних стартах и спортивной форме. Я уверен, что наши дзюдоисты очень хорошо выступят и медали будут, не сомневаюсь.

Абдулаев отлично выступал в сезоне, Чопанов ворвался в олимпийский рейтинг на последнем турнире, Лаврентьев очень прогрессирует, стремительно набрал обороты и на всех последних соревнованиях был с медалью.

Арбузов – серебряный призер чемпионата мира, где многие считали его сенсацией, но мы были в нем уверены. Игольников – очень опытный дзюдоист, Каниковский – дисциплинированный, умный, выносливый трудоголик, который имеет все необходимые качества для успеха.

И Тасоев – наш чемпион мира, лидер», – сказал главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеялся увидеть на ОИ Тамерлана Башаева и чемпионку Европы Кристину Дудину.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий