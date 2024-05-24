Мадина Таймазова: «Коплю эмоции для Олимпийских игр. Не выиграю их – не буду счастлива и не достигну своих целей»

Теги сборная России жен дзюдо Олимпийская сборная России Париж-2024 Мадина Таймазова Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Дзюдоистка Мадина Таймазова хочет завоевать золото на Олимпиаде-2024 в Париже.

Таймазова – бронзовый призер Олимпиады-2020 и чемпионата мира-2024.

– Нынешний чемпионат мира – это разминка перед Парижем?

– Не скажу, что это разминка, скорее это финальная репетиция перед главным концертом. Вы спрашивали про золото Олимпиады – теперь отвечу про этот турнир: золото чемпионата мира меня бы расслабило. Эта переполняющая радость мне бы могла помешать. Сейчас я стараюсь сдерживать эмоции, коплю их для Олимпийских игр. Я не позволяю себе радоваться. <...>

– Что бы ты пожелала команде и самой себе в Париже?

– Золота и еще раз золота! Я хочу пожелать всем нашим спортсменам, в том числе себе, чтобы у нас сложилось так, как мы мечтаем.

– Продолжи фразу: «Не выиграю Олимпийские игры – не…»

– Ох, интересно, ха-ха. Так отвечу: не выиграю Олимпийские игры – не буду счастлива и не достигну своих целей, к которым я шла 24 года, – ответила Таймазова.

Мадина Таймазова – героиня Токио-2020: после двух марафонов и страшной гематомы принесла России первую медаль в дзюдо (а потом разнесла судей)

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