Мадина Таймазова: «Коплю эмоции для Олимпийских игр. Не выиграю их – не буду счастлива и не достигну своих целей»
Дзюдоистка Мадина Таймазова хочет завоевать золото на Олимпиаде-2024 в Париже.
Таймазова – бронзовый призер Олимпиады-2020 и чемпионата мира-2024.
– Нынешний чемпионат мира – это разминка перед Парижем?
– Не скажу, что это разминка, скорее это финальная репетиция перед главным концертом. Вы спрашивали про золото Олимпиады – теперь отвечу про этот турнир: золото чемпионата мира меня бы расслабило. Эта переполняющая радость мне бы могла помешать. Сейчас я стараюсь сдерживать эмоции, коплю их для Олимпийских игр. Я не позволяю себе радоваться. <...>
– Что бы ты пожелала команде и самой себе в Париже?
– Золота и еще раз золота! Я хочу пожелать всем нашим спортсменам, в том числе себе, чтобы у нас сложилось так, как мы мечтаем.
– Продолжи фразу: «Не выиграю Олимпийские игры – не…»
– Ох, интересно, ха-ха. Так отвечу: не выиграю Олимпийские игры – не буду счастлива и не достигну своих целей, к которым я шла 24 года, – ответила Таймазова.
Мадина Таймазова – героиня Токио-2020: после двух марафонов и страшной гематомы принесла России первую медаль в дзюдо (а потом разнесла судей)