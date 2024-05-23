Состав сборной России по дзюдо на Олимпиаду будет определен в начале июня

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Состав сборной России по дзюдо на Олимпиаду определят в начале июня.

Об этом сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

«Мы заняли свою позицию – молчим и делаем свою работу. Как и наши ребята – они делают свою работу и делают ее хорошо.

Мы хотим доказать своим трудом, что российское дзюдо является лучшим в мире, и сделать мы это можем только на Олимпиаде. Состав будет определен в начале июня», – сказал Соловейчик.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются к Играм только в нейтральном статусе. 

1 комментарий
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так а команду дали или нет?
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