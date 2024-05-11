🥈🥉 Данилов взял серебро на чемпионате Европы по тхэквондо, у Храмцова – бронза

Теги сборная России чемпионат Европы тхэквондо сборная Украины Максим Храмцов сборная Великобритании сборная Венгрии Брэдли Синден Неджад Хусич Тони Канаэт сборная Хорватии Илья Данилов Единоборства

Российские тхэквондисты Илья Данилов и Максим Храмцов стали призерами чемпионате Европы, который проходит в Белграде.

Данилов взял серебро в весовой категории до 68 кг – в финале он уступил британцу Брэдли Синдену. Бронзу завоевали Симур Мирзоев из Украины и венгр Левенте Хоска.

Храмцов завоевал бронзу в весе до 80 кг. Чемпионом стал хорват Тони Канаэт, серебро досталась украинцу Константину Костеневичу, еще одна бронза досталась боснийцу Неджаду Хусичу.

Бронзовыми призерами в данном весе стали Симур Мирзоев из Украины и венгр Левенте Хоска.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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