🥈🥉 Данилов взял серебро на чемпионате Европы по тхэквондо, у Храмцова – бронза

Российские тхэквондисты Илья Данилов и Максим Храмцов стали призерами чемпионате Европы, который проходит в Белграде.

Данилов взял серебро в весовой категории до 68 кг – в финале он уступил британцу Брэдли Синдену. Бронзу завоевали Симур Мирзоев из Украины и венгр Левенте Хоска.

Храмцов завоевал бронзу в весе до 80 кг. Чемпионом стал хорват Тони Канаэт, серебро досталась украинцу Константину Костеневичу, еще одна бронза досталась боснийцу Неджаду Хусичу.

Бронзовыми призерами в данном весе стали Симур Мирзоев из Украины и венгр Левенте Хоска.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.