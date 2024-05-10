Минина победила на чемпионате Европы по тхэквондо в Сербии, Адебайо завоевала бронзу

Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала чемпионкой Европы.

Соревнования проходят в Сербии. В категории до 53 кг Минина победила в финальной схватке Зейнеп Ташкин из Турции. Это четвертая золотая медаль чемпионатов Европы в ее карьере.

В категории свыше 73 кг бронзовую медаль взяла россиянка Кристина Адебайо.

Чемпионат Европы по тхэквондо проходит в Белграде с 9 по 12 мая. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе.