Минина победила на чемпионате Европы по тхэквондо в Сербии, Адебайо завоевала бронзу

Теги результаты сборная России жен чемпионат Европы тхэквондо Татьяна Минина (Кудашова) Кристина Адебайо Единоборства

Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала чемпионкой Европы.

Соревнования проходят в Сербии. В категории до 53 кг Минина победила в финальной схватке Зейнеп Ташкин из Турции. Это четвертая золотая медаль чемпионатов Европы в ее карьере.

В категории свыше 73 кг бронзовую медаль взяла россиянка Кристина Адебайо. 

Чемпионат Европы по тхэквондо проходит в Белграде с 9 по 12 мая. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе.

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