Российские самбисты взяли восемь золотых медалей в первый день чемпионата Европы в Сербии

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Россияне взяли восемь золотых наград в первый день чемпионата Европы по самбо.

Соревнования проходят в сербском Нови-Саде.

В спортивном самбо золотые медали завоевали Юлия Молчанова (весовая категория до 50 кг), Алена Алехина (до 59 кг), Илья Затылкин (до 79 кг), Юлия Задворнова (до 72 кг). Бронзовыми призерами стали Алексей Зайцев (до 64 кг) и Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг).

В боевом самбо победителями стали Вера Лоткова (до 50 кг), Ай-Херел Хертек (до 58 кг), София Истомина (до 65 кг), Михаил Кашурников (свыше 98 кг). Серебро взяли Анжела Гаспарян (до 80 кг) и Саид Саидов (до 88 кг). 

В чемпионате Европы участвуют спортсмены из 29 стран. Россияне выступают под флагом Международной федерации самбо. 

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