Игорь Бутман: «Спортсмены, которые отбираются на Олимпиаду, должны в ней участвовать. Даже если они в нейтральном статусе, это наши спортсмены»

Игорь Бутман поддержал участие россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«В идеале нам, конечно, надо участвовать командой с флагом и со всеми атрибутами. Считаю, на сегодняшний момент те спортсмены, которые отбираются на Олимпиаду, должны в ней участвовать. Даже если они в нейтральном статусе, это наши спортсмены. У них внутри наш флаг, победы нашего спорта, нашей спортивной индустрии, все то, что связано с нашим профессиональным спортом.

Мы должны накопить силы, чтобы не обращать внимание на разные федерации, которые имеют право что-то обязывать или запрещать. Надо создавать свои организации, но постепенно, чтобы быть более справедливыми, более толерантными, демократичными, чем те современные международные федерации, которые действуют в таком ключе.

Главное, чтобы наши молодые спортсмены верили в себя и достигали лучших результатов во всех видах спорта здесь, на родине. А потом без них уже никуда не денутся», – сказал народный артист России саксофонист и джазмен Игорь Бутман.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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