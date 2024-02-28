Игорь Бутман: «Спортсмены, которые отбираются на Олимпиаду, должны в ней участвовать. Даже если они в нейтральном статусе, это наши спортсмены»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 музыка Игорь Бутман Единоборства

Игорь Бутман поддержал участие россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«В идеале нам, конечно, надо участвовать командой с флагом и со всеми атрибутами. Считаю, на сегодняшний момент те спортсмены, которые отбираются на Олимпиаду, должны в ней участвовать. Даже если они в нейтральном статусе, это наши спортсмены. У них внутри наш флаг, победы нашего спорта, нашей спортивной индустрии, все то, что связано с нашим профессиональным спортом.

Мы должны накопить силы, чтобы не обращать внимание на разные федерации, которые имеют право что-то обязывать или запрещать. Надо создавать свои организации, но постепенно, чтобы быть более справедливыми, более толерантными, демократичными, чем те современные международные федерации, которые действуют в таком ключе.

Главное, чтобы наши молодые спортсмены верили в себя и достигали лучших результатов во всех видах спорта здесь, на родине. А потом без них уже никуда не денутся», – сказал народный артист России саксофонист и джазмен Игорь Бутман.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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13 комментариев
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Правильные слова.
Но кому то могут не понравиться...
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уехал нейтралом, вернулся иноагентом. в добрый путь, так сказать
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Создавать свои более справедливые, толерантные и демократичные организации - это он про что и с кем? Спортивные ассоциации вместе с Беларусью, Ираном и КНДР?
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Одна и та же риторика с 2014 года: "Они без нас никто, надо потерпеть и к нам приползут на коленях. Сейчас мы без пармезана, а потом то мы еще их кормить будем"
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Всё, теперь на ложках будешь играть
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Если пошли такие речи от такого известного задолиза, значит решение на высшем уровне уже принято. Российским нейтралам на ОИ быть! Ура, товарищи!
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У них внутри наш флаг, победы нашего спорта, нашей спортивной индустрии,

Джазмен Бутман от имени гражданина РФ или гражданина США молвит? Спортсменов чьих государств слуга двух господ поддерживает?
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Начинается "задний ход" помалу.)) Скоро про предателей и не вспомнят.))) "Скрепы" превращаются в "скрепочки" и исчезают...)))
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"Сегодня он играет джаз, а завтра - Родину продаст".
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Бутман опять принял.
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Ответ Jan T
У них внутри наш флаг, победы нашего спорта, нашей спортивной индустрии, Джазмен Бутман от имени гражданина РФ или гражданина США молвит? Спортсменов чьих государств слуга двух господ поддерживает?
Таки "да"))
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