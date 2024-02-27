Ирина Роднина: «Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Эта Олимпиада не для наших спортсменов»
Ирина Роднина считает, что Олимпиаду-2024 в Париже не нужно показывать на ТВ.
Сообщалось, что холдинг VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ соревнований.
«Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Зачем? Какие от этого плюсы? Эта Олимпиада не для наших спортсменов. За кем там следить?
Тем, кому надо, посмотрят трансляцию в интернете или еще где-то. Это же не запрещено. Не хотелось бы, чтобы транслировали в вечернее время какую-нибудь недружественную сборную», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде россиянам, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.
Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?
А свои бои ММА засуньте себе в одно место
А если серьезно, то в чем виноваты спортсмены из условной Италии? Они не политики, они войну не развязывали и у условного Синнера есть болельщики в России, которые бы посмотрели на него на олимпийском турнире. Почему они могут быть этого лишены?
А какие плюсы несут шлаковые передачи Малышевых, Гузеевых, Кудрявцевых, Бузовых и прочих извращенцев? Видимо гражданка Роднина считает, что именно этого заслуживают россияне, а не какие-то там соревнования вражин? Вот такие ,,ценности" предлагают нам депутаты госдурки.
Какой же маразм💊