Ирина Роднина: «Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Эта Олимпиада не для наших спортсменов»

Ирина Роднина считает, что Олимпиаду-2024 в Париже не нужно показывать на ТВ.

Сообщалось, что холдинг VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ соревнований.

«Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Зачем? Какие от этого плюсы? Эта Олимпиада не для наших спортсменов. За кем там следить?

Тем, кому надо, посмотрят трансляцию в интернете или еще где-то. Это же не запрещено. Не хотелось бы, чтобы транслировали в вечернее время какую-нибудь недружественную сборную», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде россиянам, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?