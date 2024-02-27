Ирина Роднина: «Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Эта Олимпиада не для наших спортсменов»

Теги телевидение Ирина Роднина Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что Олимпиаду-2024 в Париже не нужно показывать на ТВ.

Сообщалось, что холдинг VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ соревнований.

«Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Зачем? Какие от этого плюсы? Эта Олимпиада не для наших спортсменов. За кем там следить?

Тем, кому надо, посмотрят трансляцию в интернете или еще где-то. Это же не запрещено. Не хотелось бы, чтобы транслировали в вечернее время какую-нибудь недружественную сборную», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде россиянам, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

Россия на пороге решения по участию в Олимпиаде. К чему все идет?

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53 комментария
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транслируйте *Лебединое озеро* по федеральным...жду
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Лига чемпионов по футболу - только недружественные страны, максимально далекое соревнование от российских спортсменов. Но показывают федеральные каналы с удовольствием )
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Да. Ещё надо библиотеки пошерстить и изъять из доступа книги западных писателей
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Телевидение финансируется на деньги налогоплательщиков - и я как налогоплательщик хочу смотреть эту Олимпиаду.

А свои бои ММА засуньте себе в одно место
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А как же дружественные страны глобального Юга? За друзей не надо болеть?
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А как же поболеть за дружественную КНДР? За Китай? Иран? Эритрею? Или что, мы должны быть лишены этого?
А если серьезно, то в чем виноваты спортсмены из условной Италии? Они не политики, они войну не развязывали и у условного Синнера есть болельщики в России, которые бы посмотрели на него на олимпийском турнире. Почему они могут быть этого лишены?
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Ответ Viks
Да. Ещё надо библиотеки пошерстить и изъять из доступа книги западных писателей
Не подсказывайте, ведь есть ещё кино, музыка, вражеский язык и т.д. и т.п.
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Ответ Никому_никабельный
А там будут дружественные?
Китай, Афганистан, Иран, Эритрея, Сербия
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Смотрят зрители, а не спортсмены.
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ЧМ по футболу тоже был не для россиян, но его смотрели с удовольствием. А так да, кто захочет посмотреть, найдёт, где посмотреть.
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США до сих пор не признали Роднину иноагентом? В Конгрессе никто не требует лишить её гражданства США и конфисковать имущество? Это называется -Разница!
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Ага. И не для наших зрителей. Пусть смотрят не то, что хотят, а то, на что мы укажем. А мы (депутаты) укажем на то, на что нам укажут указать.
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Ответ Сергей Евсеев
Лига чемпионов по футболу - только недружественные страны, максимально далекое соревнование от российских спортсменов. Но показывают федеральные каналы с удовольствием )
Не подкидывай вредителям идеи
+4
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«Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Зачем? Какие от этого плюсы?

А какие плюсы несут шлаковые передачи Малышевых, Гузеевых, Кудрявцевых, Бузовых и прочих извращенцев? Видимо гражданка Роднина считает, что именно этого заслуживают россияне, а не какие-то там соревнования вражин? Вот такие ,,ценности" предлагают нам депутаты госдурки.
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Ответ Ярик01
А как же дружественные страны глобального Юга? За друзей не надо болеть?
Севкорейцы едут, талибы едут, палестинцы едут, иранцы едут. Не знаю, хуситы йеменские собираются ли, у них столько дел там сейчас.
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Ответ Viks
Да. Ещё надо библиотеки пошерстить и изъять из доступа книги западных писателей
Так уже начинают делать, часть книг классиков и просто писателей уже изымают (вроде как сами издатели и магазины) из-за пропаганды ЛГБТ
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Эти каналы и так кроме победных реляций и рекламы почти ничего не транслируют.
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А там будут дружественные?
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Думать это не про неё, так то.
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Поддержать братьев-беларусов и не только?
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Представляете, какой ужас-в вечерней передаче транслируют недружественную сборную на федеральном канале…
Какой же маразм💊
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Как понять трансляция " не для наших спортсмено" ? Им разве не интересно знать, что в мире происходит?
+2
-1
+1
Ну а какие плюсы от присутствия спортсменов в ГД? Вот хотя бы один. Ни одной инициативы в пользу простых граждан, тупое нажатие кнопок и дешёвый популизм. Чем в этом плане ОИ хуже?
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Ну, они там наверху решат, нужно нам или не нужно. Они ж там все лучше знают. Беееее.
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Зачем тогда ЧМ по футболу транслировали до этого? , там за редким исключением, либо после стыковых, либо после группового можно было завершать вещание...
+1
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Они бы с удовольствием не показывали ни Олимпиаду, ни Лигу Чемпионов, крутили бы 24/7 интервью исторические и Киселева, но тогда их ящик никто смотреть не будет, вот и крутятся на сковороде
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Ответ Viks
Да. Ещё надо библиотеки пошерстить и изъять из доступа книги западных писателей
Для начала надо Ирину обсмотреть на предмет западной одежды и снять сразу, в случае наличия таковой.
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Всетаки какие-то наши спортсмены там будут?
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Ответ Гроссмейстер Д
«Не думаю, что транслировать Олимпиаду в Париже нужно на федеральных каналах. Зачем? Какие от этого плюсы? А какие плюсы несут шлаковые передачи Малышевых, Гузеевых, Кудрявцевых, Бузовых и прочих извращенцев? Видимо гражданка Роднина считает, что именно этого заслуживают россияне, а не какие-то там соревнования вражин? Вот такие ,,ценности" предлагают нам депутаты госдурки.
А, тебе нужны ивлеева и зайка?
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Заперлась бы уже в подвале, чтоб не дай Бог на трансляцию ОИ с не дружественными странами не нарваться.
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