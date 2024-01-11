Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе

Теги сборная России тхэквондо Париж-2024 Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) ТАСС сборная Беларуси Единоборства

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила россиянам и белорусам участвовать во всех турнирах, признанных федерацией.

В апреле World Taekwondo допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

10 января на заседании Совета организации допуск был расширен: россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях не под эгидой федерации, но признанных World Taekwondo.

Решение по допуску российских тхэквондистов на Олимпиаду-2024 в Париже примут в апреле, сообщает ТАСС.

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