Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) разрешила россиянам и белорусам участвовать во всех турнирах, признанных федерацией.

В апреле World Taekwondo допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

10 января на заседании Совета организации допуск был расширен: россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях не под эгидой федерации, но признанных World Taekwondo.

Решение по допуску российских тхэквондистов на Олимпиаду-2024 в примут в апреле, сообщает ТАСС.