Россияне не смогут выступить на соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде-2024

Российские конники не смогут выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации конного спорта (FEI).

«Индивидуальная квалификация на Олимпийские игры обеспечивается олимпийским рейтингом FEI по конкуру, выездке и троеборью, который охватывает период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, ни один представитель этих стран не примет участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже», – заявили в FEI.

По этой же причине участники из России и Беларуси не выступят в конном спорте на Паралимпиаде.

Ранее исполком Международной федерации конного спорта допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении условий МОК.