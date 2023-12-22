Россияне не смогут выступить на соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде-2024

Теги сборная России FEI Париж-2024 ТАСС Конный спорт

Российские конники не смогут выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

 Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации конного спорта (FEI).

«Индивидуальная квалификация на Олимпийские игры обеспечивается олимпийским рейтингом FEI по конкуру, выездке и троеборью, который охватывает период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI с 2 марта 2022 года, ни один представитель этих стран не примет участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже», – заявили в FEI. 

По этой же причине участники из России и Беларуси не выступят в конном спорте на Паралимпиаде.

Ранее исполком Международной федерации конного спорта допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении условий МОК. 

2 комментария
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Отлично, можно раздать конину нуждающимся. Если такие вообще существуют РФ.
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