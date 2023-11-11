Россияне завоевали 5 золотых медалей во второй день чемпионата мира по самбо

Российские самбисты одержали пять побед во второй день чемпионата мира.

Золотые медали завоевали Рамед Гукев (спортивное самбо, до 71 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Ксения Задворнова (спортивное самбо, до 72 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг) и Артем Осипенко (спортивное самбо, свыше 98 кг).

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.