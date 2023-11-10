Тренер сборной России об отмене рукопожатий: «Международная федерация старается сделать так, чтобы украинцы влились обратно в самбистское движение»

Теги сборная России самбо чемпионат мира по самбо сборная Украины FIAS Дмитрий Трошкин ТАСС Единоборства

Тренер сборной России считает обоснованным решение отменить обязательные рукопожатия.

Международная федерация самбо (FIAS) разрешила россиянам и украинцам не пожимать руки до и после схваток на чемпионате мира. 

«Если руководство приняло такое решение, значит это обоснованно.

Несколько чемпионатов мира сборная Украины пропустила, видимо, таким образом международная федерация старается сделать так, чтобы они влились обратно в самбистское движение, хотя, на мой взгляд, рукопожатие только сблизило бы спортсменов, да и не только их.

Как отреагировали спортсмены? Спортсмены – воины, им дали приказ – они его выполняют, спорт – их жизнь, кто-то к этому чемпионату мира всю жизнь шел, для кого-то это единственный шанс в жизни», – сказал Дмитрий Трошкин.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября в Ереване. 

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