Россиянин Саян Хертек выиграл золото на чемпионате мира по самбо

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Российский самбист Саян Хертек одержал победу на чемпионате мира по самбо в Ереване.

В финальном поединке в весовой категории до 58 кг Хертек одолел грузина Вахтанга Чидрашвили. Бронзовые медали завоевали белорус Владислав Бурдь и представитель Таджикистана Акмалиддин Каримов.

Хертеку 36 лет, золото на ЧМ стало для него третьим в карьере. Ранее он побеждал в 2017 и 2022 годах.

Мировое первенство завершится 12 ноября. Россияне участвуют в нейтральном статусе.

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