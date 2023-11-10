Россиянин Саян Хертек выиграл золото на чемпионате мира по самбо

Российский самбист Саян Хертек одержал победу на чемпионате мира по самбо в Ереване.

В финальном поединке в весовой категории до 58 кг Хертек одолел грузина Вахтанга Чидрашвили. Бронзовые медали завоевали белорус Владислав Бурдь и представитель Таджикистана Акмалиддин Каримов.

Хертеку 36 лет, золото на ЧМ стало для него третьим в карьере. Ранее он побеждал в 2017 и 2022 годах.

Мировое первенство завершится 12 ноября. Россияне участвуют в нейтральном статусе.