17 российских дзюдоистов выступят на чемпионате Европы в Монпелье

Теги сборная России жен сборная России дзюдо чемпионат Европы (дзюдо) Алеся Кузнецова Дарья Курбонмамадова (Межецкая) Яго Абуладзе Мадина Таймазова Камила Бадурова Матвей Каниковский Ксения Галицкая Сабина Гилязова Мансур Лорсанов Рамазан Абдулаев Данил Лаврентьев Гамзат Заирбеков Кристина Дудина Тимур Арбузов Единоборства

Определен состав сборной России на чемпионат Европы по дзюдо.

В состав женской команды вошли Рамазан Абдуллаев и Гамзат Заирбеков (оба — до 60 кг), Яго Абуладзе и Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

В женских соревнованиях выступят Сабина Гильязова и Кристина Дудина (до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова и Ксения Галицкая (обе — до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова и Дарья Храмойкина (обе — до 70 кг).

Турнир пройдет с 3 по 5 ноября в городе Монпелье. Россияне выступят в нейтральном статусе. 

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1 комментарий

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Pertinax Gandi
Я четыре года назад целую неделю прожил в Монпелье. Симпатичный такой городишко.
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