Лаврентьев завоевал серебро на этапе Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе, у Хажалиева, Таймазовой и Хубецова – бронза

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали во второй день этапа Большого шлема в Улан-Баторе.

Данил Лаврентьев стал вторым в весовой категории до 73 кг. В финале он уступил японцу Кену Ойоси.

Бронзу в той же категории завоевали россиянин Аюб Хажалиев и Эрденбаяр Батзая из Монголии.

В категории до 70 кг россиянка в поединке за третье место победила соотечественницу Дарью Храмойкину.

В соревнованиях среди дзюдоистов до 81 кг бронзовым призером стал Алан Хубецов.

Соревнования в Монголии завершатся 25 июня. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.