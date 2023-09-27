Глава Федерации дзюдо России: «Готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы. Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры»

Сборная России по дзюдо готовится к чемпионату Европы.

Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

«Мы готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы в Монпелье и верим в наше успешное выступление на этом турнире.

Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры, и пока мы ее успешно решаем, набираем рейтинговые очки», – сказал Соловейчик.

Турнир пройдет с 3 по 5 ноября в Монпелье.