Глава Федерации дзюдо России: «Готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы. Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры»

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Сборная России по дзюдо готовится к чемпионату Европы.

Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

«Мы готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы в Монпелье и верим в наше успешное выступление на этом турнире.

Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры, и пока мы ее успешно решаем, набираем рейтинговые очки», – сказал Соловейчик. 

Турнир пройдет с 3 по 5 ноября в Монпелье.

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1 комментарий

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Andreir888
Успехов нашим ребятам!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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