Глава Федерации дзюдо России: «Готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы. Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры»
Сборная России по дзюдо готовится к чемпионату Европы.
Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.
«Мы готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы в Монпелье и верим в наше успешное выступление на этом турнире.
Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры, и пока мы ее успешно решаем, набираем рейтинговые очки», – сказал Соловейчик.
Турнир пройдет с 3 по 5 ноября в Монпелье.
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