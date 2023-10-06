Российский дзюдоист Арбузов завоевал бронзу на чемпионате мира среди юниоров

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Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в португальском Одивелаше.

В поединке за третье место в весовой категории до 81 кг он одолел чеха Петра Младу. Победителем соревнований стал японец Каито Амано, серебряным призером – грузин Александр Лоладзе, а еще одну бронзу взял японец Наото Изава.

«На предыдущем старте перед первенством мира – «Большой шлем» в Баку – я проиграл, а на следующий день узнал, что мы, скорее всего, поедем на первенство мира. Поэтому был настрой отыграться, и ехал я в Португалию только за золотом.

Тем не менее я все-таки рад, что вернусь домой с медалью. Самой тяжелой схваткой здесь для меня стал полуфинал с Амано, в котором пропустил атаку на «ваза-ари» и не успел отыграться. Ее еще предстоит внимательно проанализировать, чтобы исправить допущенную ошибку.

В целом все соперники в Португалии были достойными. Интересно было побороться с грузинским канадцем Меладзе, у которого мне удалось выиграть в партере в дополнительное время. А что касается поединка за бронзу, то в нем мне помогли тренерские наставления – постарался загрузить соперника своими захватами, и все удалось», – рассказал Арбузов.

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