Дзюдоистка Дудина: «Узнала, что выступлю на первенстве мира, буквально за пару дней до вылета. Но была готова»

Теги сборная России жен дзюдо ТАСС Кристина Дудина чемпионат мира по дзюдо среди юниоров Единоборства

Дзюдоистка Кристина Дудина узнала об участии в юниорском ЧМ за два дня до вылета.

Спортсменка завоевала на турнире в Португалии бронзу в категории до 48 кг. В схватке за бронзовую медаль она победила Кенуль Алиеву из Азербайджана. 

«Узнала, что выступлю на первенстве мира, буквально за пару дней до вылета, но была готова, потому что мы не перестаем тренироваться.

Мы должны быть готовы к любым стартам. Рада, что удалось выиграть медаль, но рассчитывала все-таки на золото.

В заключительном поединке у меня еще осталась спортивная злость за проигрыш в полуфинале, наверное, поэтому так быстро и выиграла», – сказала Дудина.

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