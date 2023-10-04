Россиянка Кристина Дудина завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по дзюдо

Теги сборная России дзюдо Кристина Дудина чемпионат мира по дзюдо среди юниоров Единоборства

Российская дзюдоистка Кристина Дудина завоевала бронзу ЧМ среди юниоров.

Турнир проходит в португальском городе Одивелаш. В категории до 48 кг Дудина победила Кенуль Алиеву из Азербайджана в схватке за бронзу. 

Победу одержала японка Кано Мияки, которая в финале оказалась сильнее Силы Эрсын из Турции. Еще одну бронзу взяла итальянка Азиа Аванцато. 

Чемпионат мира среди юниоров проходит до 7 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. 

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