Россиянка Кристина Дудина завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по дзюдо

Российская дзюдоистка Кристина Дудина завоевала бронзу ЧМ среди юниоров.

Турнир проходит в португальском городе Одивелаш. В категории до 48 кг Дудина победила Кенуль Алиеву из Азербайджана в схватке за бронзу.

Победу одержала японка Кано Мияки, которая в финале оказалась сильнее Силы Эрсын из Турции. Еще одну бронзу взяла итальянка Азиа Аванцато.

Чемпионат мира среди юниоров проходит до 7 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.