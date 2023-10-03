Президент Федерации дзюдо Санкт Петербурга: «Украинцам никто не финансирует участие в соревнованиях, где выступают российские спортсмены»
Михаил Рахлин высказался об отказе Украины участвовать в юниорском ЧМ по дзюдо.
«Украинцы сначала вообще отказывались выступать там, где наши спортсмены. Затем их министерство спорта разрешило участвовать. Но, насколько я знаю, что происходит в дзюдо, украинским спортсменам разрешить‑то разрешили, но никто им не финансирует участие в соревнованиях, где выступают российские спортсмены.
Вообще зря они, конечно, отказываются. В спорте можно находить общий язык и через спорт решать задачи, которые не могут решить дипломаты, политики», – сказал заслуженный тренер России и президент Федерации дзюдо Санкт‑Петербурга.
Украина отказалась от участия в юниорском ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян
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