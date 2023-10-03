Президент Федерации дзюдо Санкт Петербурга: «Украинцам никто не финансирует участие в соревнованиях, где выступают российские спортсмены»

Теги дзюдо сборная Украины жен сборная Украины Политика юниорская сборная России Единоборства

Михаил Рахлин высказался об отказе Украины участвовать в юниорском ЧМ по дзюдо.

«Украинцы сначала вообще отказывались выступать там, где наши спортсмены. Затем их министерство спорта разрешило участвовать. Но, насколько я знаю, что происходит в дзюдо, украинским спортсменам разрешить‑то разрешили, но никто им не финансирует участие в соревнованиях, где выступают российские спортсмены.

Вообще зря они, конечно, отказываются. В спорте можно находить общий язык и через спорт решать задачи, которые не могут решить дипломаты, политики», – сказал заслуженный тренер России и президент Федерации дзюдо Санкт‑Петербурга.

Украина отказалась от участия в юниорском ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян

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5 комментариев

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Донован хозяин НБА
"Вообще зря они, конечно, отказываются. В спорте можно находить общий язык и через спорт решать задачи, которые не могут решить дипломаты, политики"

Ракеты в жилые дома перестанут прилетать? Или люди перестанут на тот свет уходить? Или в дзюдо решат судьбу Донецкой области?
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Savarona25
Задачи которые не могут решить дипломаты, политики - это в т.ч. капитуляция на условиях РФ. Сомневаюсь, что украинские спортсмены, пообщавшись с российскими, сразу запишутся в коллаборанты и агенты влияния.
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