Президент Федерации дзюдо Санкт Петербурга: «Украинцам никто не финансирует участие в соревнованиях, где выступают российские спортсмены»

Михаил Рахлин высказался об отказе Украины участвовать в юниорском ЧМ по дзюдо.

«Украинцы сначала вообще отказывались выступать там, где наши спортсмены. Затем их министерство спорта разрешило участвовать. Но, насколько я знаю, что происходит в дзюдо, украинским спортсменам разрешить‑то разрешили, но никто им не финансирует участие в соревнованиях, где выступают российские спортсмены.

Вообще зря они, конечно, отказываются. В спорте можно находить общий язык и через спорт решать задачи, которые не могут решить дипломаты, политики», – сказал заслуженный тренер России и президент Федерации дзюдо Санкт‑Петербурга.

Украина отказалась от участия в юниорском ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян