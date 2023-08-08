Нидерланды запретили своим спортсменам участвовать в военно-спортивных турнирах с участием россиян

Министерство обороны Нидерландов запретило своим военнослужащим представлять ведомство на военно-спортивных соревнованиях, если в них участвуют представители ВС России или Беларуси.

Как сообщил телеканал NOS со ссылкой на решение министра обороны Нидерландов Кайсы Олленгрен.

Сообщается, что в июле голландские солдаты участвовали в чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих в Доминиканской Республике. На турнире также выступали представители России.