Российские дзюдоисты выступят на первенстве мира для спортсменов в возрасте до 21 года в Португалии

Российские дзюдоисты выступят на первенстве мира среди спортсменов до 21 года.

Турнир пройдет с 4 по 7 октября в португальском Одивелаше – пригороде Лиссабона. В соревнованиях примут участие около 600 атлетов из более чем 70 стран.

«Отечественная сборная, имеющая успешные традиции в этой возрастной группе, будет представлена в Португалии четырьмя дзюдоистами и тремя дзюдоистками, которые выступят как нейтральные индивидуальные атлеты», – сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В составе команды выступят Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Анджей Павлюков (до 100 кг), Денис Батчаев и Дмитрий Якушев (оба – свыше 100 кг), а также Кристина Дудина (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг) и Виктория Карсанова (до 70 кг).