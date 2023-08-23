Российские самбисты завоевали девять золотых медалей во второй день Кубка мира в Кыргызстане

Россияне завоевали девять золотых наград во второй день Кубка мира по самбо.

Соревнования прошли в Кыргызстане.

Золотые медали взяли Татьяна Федорова (весовая категория – до 50 кг), Ангелина Коробкина (до 54 кг), Алена Алехина (до 59 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Таисия Киреева (до 72 кг), Елена Алленова (до 80 кг), Федор Дурыманов (до 64 кг), Ренас Зайнутдинов (до 71 кг), Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг).

Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходил с 22 по 23 августа. В первый день россияне завоевали шесть золотых наград.

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.