Дзюдо. Международный фестиваль университетского спорта. Богословских, Новолоцкий, Кудиев, Нуженкова и Старцева выиграли золото
Пять российских дзюдоистов победили на Международном фестивале университетского спорта.
Дзюдо
Международный фестиваль университетского спорта
Екатеринбург
Мужчины
До 60 кг
1. Сергей Богословских (Россия)
2. Хонатан Чарон Бомбасон (Куба)
3. Шамсутдин Умаев (Россия)
3. Анзор Гогов (Россия)
До 66 кг
1. Тарас Новолоцкий (Россия)
2. Михаил Мамаев (Россия)
3. Муса Шабданбеков (Кыргызстан)
3. Иван Петров (Россия)
До 73 кг
1. Абубакр Шеров (Таджикистан)
2. Руслан Головачёв (Беларусь)
3. Клим Калинин (Россия)
3. Буян-Херел Санаа (Россия)
До 81 кг
1. Курбан Кудиев (Россия)
2. Акроман Парчиев (Россия)
3. Кантемир Хажметов (Россия)
3. Велимир Косович (Сербия)
Женщины
До 70 кг
1. Ферия Гомес (Куба)
2. Жанна Асипович (Беларусь)
3. Дарья Васильева (Россия)
4. Дана Кириченко (Россия)
До 78 кг
1. Анастасия Нуженкова (Россия)
2. Дарья Речкалова (Россия)
3. Дарья Канцавая (Беларусь)
Свыше 78 кг
1. Элис Старцева (Россия)
2. Ольга Михеева (Россия)
3. Сабзкар Мерзих (Иран)
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