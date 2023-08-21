Дзюдо. Международный фестиваль университетского спорта. Богословских, Новолоцкий, Кудиев, Нуженкова и Старцева выиграли золото

Теги результаты сборная России жен сборная России дзюдо сборная Ирана сборная Кубы сборная Беларуси Международный фестиваль университетского спорта Сергей Богословских Тарас Новолоцкий Курбан Кудиев Анастасия Нуженкова Элис Старцева Единоборства

Пять российских дзюдоистов победили на Международном фестивале университетского спорта.

Дзюдо

Международный фестиваль университетского спорта

Екатеринбург

Мужчины

До 60 кг

1. Сергей Богословских (Россия)

2. Хонатан Чарон Бомбасон (Куба)

3. Шамсутдин Умаев (Россия)

3. Анзор Гогов (Россия)

До 66 кг

1. Тарас Новолоцкий (Россия)

2. Михаил Мамаев (Россия)

3. Муса Шабданбеков (Кыргызстан)

3. Иван Петров (Россия)

До 73 кг

1. Абубакр Шеров (Таджикистан)

2. Руслан Головачёв (Беларусь)

3. Клим Калинин (Россия)

3. Буян-Херел Санаа (Россия)

До 81 кг

1. Курбан Кудиев (Россия)

2. Акроман Парчиев (Россия)

3. Кантемир Хажметов (Россия)

3. Велимир Косович (Сербия)

Женщины

До 70 кг

1. Ферия Гомес (Куба)

2. Жанна Асипович (Беларусь)

3. Дарья Васильева (Россия)

4. Дана Кириченко (Россия)

До 78 кг

1. Анастасия Нуженкова (Россия)

2. Дарья Речкалова (Россия)

3. Дарья Канцавая (Беларусь)

Свыше 78 кг

1. Элис Старцева (Россия)

2. Ольга Михеева (Россия)

3. Сабзкар Мерзих (Иран)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий