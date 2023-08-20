Ларин о допуске к Гран-при: «Это первый международный турнир, который входит в число отборочных на Олимпиаду. Надежда всегда есть»

Владислав Ларин оценил шансы попасть на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Ларину, который является олимпийским чемпионом по тхэквондо, разрешили выступить на Гран-при в столице Франции в нейтральном статусе. До этого спортсмен не был допущен к чемпионату мира.

«Действительно, приму участие в Гран‑при в Париже. Уже активно готовимся к соревнованиям. Сейчас проходит выездной сбор в Подмосковье. Конечно, есть определенная нота позитивного настроения, потому что давно не выступали на международной арене. Сейчас будет такая возможность. Постараемся сделать все, что в наших силах.

Это первый международный турнир, который входит в число отборочных соревнований на Олимпиаду. Надежда всегда есть. Сейчас есть задача набрать как можно больше рейтинговых очков, чтобы постараться пройти на Олимпийские игры без континентального отбора», – рассказал Ларин.