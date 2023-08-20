Вадим Иванов: «Чтобы попасть на Олимпиаду, Храмцову и Ларину надо выигрывать все оставшиеся рейтинговые соревнования. Ситуация сложная»

Теги сборная России тхэквондо Париж-2024 Владислав Ларин Вадим Иванов Максим Храмцов Единоборства

Тренер заявил, что тхэквондистам Храмцову и Ларину будет тяжело попасть на ОИ.

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«Ситуация у Максима и Владислава очень сложная, фактически им надо выигрывать все оставшиеся рейтинговые соревнования. Или как минимум занимать высокие места.

Потому что за полтора года Храмцов и Ларин, которые с огромным отрывом от своих ближайших конкурентов занимали первые места в олимпийском рейтинге, не приняли участия ни в одном турнире. И сейчас Ларин в своей весовой категории находится на 37-й строчке рейтинга, а Храмцов – на 45-й.

И сейчас что-то прогнозировать очень сложно, ведь многое зависит и от того, как будут выступать их конкуренты. Максиму Храмцову и Владиславу Ларину надо побеждать на каждом значимом турнире», – сказал Вадим Иванов. 

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