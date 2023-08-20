Олег Матыцин: «Россия всегда была и остается надежным партнером мирового спортивного сообщества, мы всегда готовы к расширению связей»

Олег Матыцин заявил, что Россия остается надежным партнером в мировом спорте.

20 августа прошла церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

«Фестиваль является прекрасным примером крупного спортивного мероприятия нового формата. Убежден, что проведение соревнований такого уровня – отличная возможность заявить о себе, а также укрепить дружеские связи между студентами. Ведь спорт – это универсальный язык дружбы и общения во всем мире.

Россия всегда была и остается надежным партнером мирового спортивного сообщества, и мы всегда готовы к расширению наших спортивных связей по всем предложенным направлениям», – заявил министр спорта РФ.

Также Матыцин отметил, что для России нет недружественных стран в спорте.

«Мы очень благодарны руководству Свердловской области, города Екатеринбурга, дирекции – работа была непростая, 36 стран, больше 280 университетов, 161 город представлены здесь, на фестивале. Это огромная география, практически все континенты сегодня у нас в гостях.

Это говорит о том, что политика наша правильная, мы не раз говорили – недружественных стран для нас в спорте нет. Наши друзья, которые приехали сюда, еще раз это подтвердили.

Мы начали менять формат состязаний стран на формат университетских команд, мы считаем, что там совершенно другой менталитет, в рамках одного университета могут учиться студенты из разных стран, там совершенно другой менталитет. Мы видим широкое представительство, думаю, за этим будущее. Если результат будет положительным, думаем, может быть, сделать этот фестиваль традиционным», – сказал Матыцин.