Тренер сборной России по тхэквондо: «На Гран-при пока никого из спортсменов не приглашали. Нельзя исключать, что пригласят тех, кто пройдет проверку»

Участие российских тхэквондистов в Гран-при будет зависеть от рейтинга и от того, пройдут ли они проверку в международной федерации.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

«Наши спортсмены были допущены только до участия в чемпионате мира в Баку. На Гран-при никого из россиян пока не приглашали.

Но нельзя исключать, что на сентябрьский турнир в Париже будут допущены те спортсмены, кто сумел заработать достаточное количество рейтинговых очков на чемпионате мира и пройти проверку в комитете World Taekwondo.

Отличие чемпионата мира от Гран-при заключается в том, что на Гран-при спортсменов приглашают. В заявку в каждой весовой категории попадает 31 сильнейший согласно последнему рейтингу и 1 спортсмен, представляющий страну – организатора соревнований.

В начале июля должен появиться новый рейтинг, в котором будут учтены результаты чемпионата мира в Баку. После его выхода наступит понимание, кто из россиян может претендовать на приглашение на Гран-при в Париж», – сказал Иванов.

Всемирная федерация тхэквондо проведет трехэтапную проверку российских спортсменов для допуска к Гран-при