Всемирная федерация тхэквондо проведет трехэтапную проверку российских спортсменов для допуска к Гран-при

Всемирная федерация тхэквондо проведет трехэтапную проверку россиян для допуска к Гран-при.

Ранее российские спортсмены принимали участие в чемпионате мира по тхэквондо в нейтральном статусе. По итогам турнира они завоевали пять медалей – одно золото и четыре бронзы.

«Совет Всемирной федерации тхэквондо 3 апреля 2023 года разрешил участие отдельных нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала с российскими и белорусскими паспортами в турнирах под эгидой World Taekwondo, начиная с чемпионата мира 2023 года в Баку.

Таким образом, отдельные нейтральные спортсмены смогут принять участие в Гран-при, если займут достаточно высокое место, чтобы пройти квалификацию.

Комитет по проверке проведет трехэтапный процесс проверки для любых отдельных нейтральных спортсменов, которые имеют право участвовать в Гран-при в соответствии с их рейтинговыми позициями, чтобы убедиться, что они соответствуют строгим условиям участия», – сообщил источник ТАСС в пресс-службе World Taekwondo.

Турниры серии по тхэквондо являются рейтинговыми. Их участники получают возможность набирать квалификационные очки, необходимые для отбора на Олимпиаду-2024 в Париже.