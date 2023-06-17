Российский дзюдоист Махмадбеков завоевал золотую медаль на этапе серии Большого шлема в Астане
Россиянин Махмадбек Махмадбеков выиграл золото на этапе серии Большого шлема по дзюдо.
Соревнования проходят в Астане.
В финальном поединке в категории до 73 кг Махмадбеков победил Адама Стодольского из Польши. Бронзовые награды завоевали казахстанские дзюдоисты Данияр Шамшаев и Аскар Наркулов.
Махмадбеков – второй российский спортсмен, которому удалось взять медаль на турнире. Ранее Кристина Дудина завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг.
Этап серии Большого шлема в Астане проходит с 16 по 18 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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