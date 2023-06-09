Путин о присуждении Тасоеву золота ЧМ по дзюдо: «Это значит, что в международной федерации все по-честному. А это в спорте чрезвычайно важно»

Теги Владимир Путин сборная России дзюдо Сергей Соловейчик Тедди Ринер Инал Тасоев Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Владимир Путин оценил решение IJF присудить золото ЧМ по дзюдо россиянину Иналу Тасоеву.

Тасоев, выступающий в категории свыше 100 кг, уступил в финале 11-кратному чемпиону мира Тедди Ринеру из Франции.

Позже федерация признала судейскую ошибку – в дополнительное время, которое длится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Сейчас результаты пересмотрены, оба спортсмена объявлены победителями.

«Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Понятно, такое бывает», – сказал Путин в ходе посещения Академии единоборств на федеральной территории Сириус. 

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик в ответ заявил, что в Международной федерации дзюдо (IJF) «проявили мужество».

«Надо сказать, что это будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них все по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно.

Но, тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть – французский боец является выдающимся мастером», – сказал президент России.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились

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38 комментариев

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Холден Колфилд
С выборами в России тоже все по честному а, дедуль?
+48
-11
+37
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Ебздрогыч
Других проблем у президента нет...
+41
-8
+33
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Кирковский Александр
Ответ LudmilaProcofievna
Нет, все навального и коммунистов хотят
Ну видимо раз никто не хочет, поэтому и не допускают никого из оппозиции к выборам. За них же все равно никто не проголосует, так?
+32
-3
+29
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Artmann
Ответ Фёдор Кузнецов
Его спросили он ответил
Вот прям между вопросами по актуальным проблемам затесался и такой, пришлось ответить. Ещё и по поводу легионеров пришлось высказаться. Всё для народа.)
+6
-1
+5
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закрыт по беспределу
Надо было в конце добавить:
"Мы любим когда всë по-честному"
+6
-2
+4
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ALEX-CHICAGO
Ответ Anton Abaturov
Помешанный? Да, скорее всего
Обиженный?? Да скорее всего
+2
0
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arxangel
зашел комменты почитать, написанные из Грузии и Казахстана
+7
-5
+2
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Ебздрогыч
Ему бой в виде скриншотов в папочке принесли?
+7
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Semen B
Ответ imaxim
Чего не под Марьинкой окопы не роешь?
А ты чё на Бредли по минам не катаешься?
+3
-2
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Вячеслав Свитюк
Ответ Фёдор Кузнецов
Его спросили он ответил
А кто спросил?
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brig_Mercury
Ответ Ебздрогыч
Других проблем у президента нет...
Так, я не понял, Вы не хотите, чтобы руководитель Федерации дзюдо на повышение пошел и стал, например, губернатором какого-то региона? У нас охранники делают такую карьеру, а тут человек поучаствовал в защите чести страны.
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Денис Давыдов
Ответ Ебздрогыч
Других проблем у президента нет...
Да лучше уж пусть дзюдо смотрит и комментирует, чем другими делами бы занимался.
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Fullhouse
Ответ Vadim Medvedev
абсолютно логичный вопрос при посещении Академии единоборств ну и вполне нормально, когда у человека есть какие-то увлечения помимо работы
Ненормально, когда "человек" посещает Академии единоборств в то время, как его страна стремительно катится в экономическую, социальную, культурную бездну, а его наемники убивают в чужой стране за имперские амбиции
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Денис Давыдов
Наныли на кабитнетную медаль, молодцы. президент ijf Мариус Визер давно тесно связан с Путиным, тот даже был им назначен почетным президентом федерации коим был до аж 22 года. к тому же Визер состоит в фонде Росконгресс — крупнейшем организаторе событий в области культуры в России. тут в принципе все понятно)
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Anton Abaturov
Ответ ALEX-CHICAGO
Что к чему?? Нечего сказать,так лучше помолчи,а не пиши какую-то чушь
Помешанный?
Да, скорее всего
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Davidworld
Было бы справедливо, если бы Миграну Арутюняну тоже дали золотую медаль в Рио, кто смотрел ту схватку помнит, величайшее ограбление в борьбе
+1
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imaxim
Ответ arxangel
зашел комменты почитать, написанные из Грузии и Казахстана
Чего не под Марьинкой окопы не роешь?
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Костя Кот
по идее и в политике все должно быть по честному.
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