Владимир Путин оценил решение IJF присудить золото ЧМ по дзюдо россиянину Иналу Тасоеву.

Тасоев, выступающий в категории свыше 100 кг, уступил в финале 11-кратному чемпиону мира из Франции.

Позже федерация признала судейскую ошибку – в дополнительное время, которое длится до первого набранного очка, провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Сейчас результаты пересмотрены, оба спортсмена объявлены победителями.

«Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Понятно, такое бывает», – сказал в ходе посещения Академии единоборств на федеральной территории Сириус.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик в ответ заявил, что в Международной федерации дзюдо (IJF) «проявили мужество».



«Надо сказать, что это будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них все по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно.

Но, тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть – французский боец является выдающимся мастером», – сказал президент России.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились