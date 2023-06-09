Тасоев о присуждении золота ЧМ после судейской ошибки: «В той ситуации я прежде всего винил себя. Не оценили действие, значит, моя ошибка»

Российский дзюдоист Инал Тасоев прокомментировал присуждение ему золота ЧМ-2023.

В финальном поединке против француза Тедди Ринера Тасоеву было засчитано поражение. В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка, россиянин провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Сегодня Международная федерация дзюдо признала судейскую ошибку и вручила Тасоеву второе золото.

«Я узнал об этом решении от наших главных тренеров и от спортивного директора Федерации дзюдо России Кирилла Денисова.

У нас шла тренировка, она была приостановлена, и нам всем огласили это решение. Конечно, это приятно. Теперь это не второе место, я не призер, не вице-чемпион.

Все равно в той ситуации я прежде всего винил себя, потому что всегда прежде всего на себя, на свои ошибки смотрю. Не оценили действие, значит, моя ошибка. Я не судья, мое дело – бороться», – сказал Тасоев.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились