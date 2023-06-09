Тасоев о присуждении золота ЧМ после судейской ошибки: «В той ситуации я прежде всего винил себя. Не оценили действие, значит, моя ошибка»

Теги сборная России дзюдо IJF Инал Тасоев Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Российский дзюдоист Инал Тасоев прокомментировал присуждение ему золота ЧМ-2023.

В финальном поединке против француза Тедди Ринера Тасоеву было засчитано поражение. В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка, россиянин провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Сегодня Международная федерация дзюдо признала судейскую ошибку и вручила Тасоеву второе золото. 

«Я узнал об этом решении от наших главных тренеров и от спортивного директора Федерации дзюдо России Кирилла Денисова.

У нас шла тренировка, она была приостановлена, и нам всем огласили это решение. Конечно, это приятно. Теперь это не второе место, я не призер, не вице-чемпион.

Все равно в той ситуации я прежде всего винил себя, потому что всегда прежде всего на себя, на свои ошибки смотрю. Не оценили действие, значит, моя ошибка. Я не судья, мое дело – бороться», – сказал Тасоев.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились

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