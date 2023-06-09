World Taekwondo не выявила нарушений со стороны Ларина и Храмцова после их визита в Баку, где проходил ЧМ. Ранее обоих россиян не допустили до участия

Теги сборная России тхэквондо Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) Владислав Ларин Максим Храмцов чемпионат мира по тхэквондо Единоборства

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) не выявила нарушений со стороны олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова.

Оба российских спортсменов не были допущены к чемпионату мира, который проходил в Баку с 29 мая по 4 июня. Однако они прилетели в город вместе со сборной.

«World Taekwondo провела расследование и может подтвердить, что спортсмены, о которых идет речь, не были аккредитованы для участия в ЧМ-2023 по тхэквондо в Баку и не имели доступа ни к каким официальным соревнованиям или тренировочным площадкам.

Любое взаимодействие этих спортсменов с отдельными нейтральными спортсменами и вспомогательным персоналом в Баку проводилось вне официальных соревнований и тренировочных площадок, что не входит в юрисдикцию World Taekwondo», – заявили в международной федерации.

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