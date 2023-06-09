World Taekwondo не выявила нарушений со стороны Ларина и Храмцова после их визита в Баку, где проходил ЧМ. Ранее обоих россиян не допустили до участия

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) не выявила нарушений со стороны олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова.

Оба российских спортсменов не были допущены к чемпионату мира, который проходил в Баку с 29 мая по 4 июня. Однако они прилетели в город вместе со сборной.

«World Taekwondo провела расследование и может подтвердить, что спортсмены, о которых идет речь, не были аккредитованы для участия в ЧМ-2023 по тхэквондо в Баку и не имели доступа ни к каким официальным соревнованиям или тренировочным площадкам.

Любое взаимодействие этих спортсменов с отдельными нейтральными спортсменами и вспомогательным персоналом в Баку проводилось вне официальных соревнований и тренировочных площадок, что не входит в юрисдикцию World Taekwondo», – заявили в международной федерации.