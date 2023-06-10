Алексей Миллер: «Академия единоборств в Сириусе – объект мирового класса для дзюдо и самбо»

Алексей Миллер назвал Академию единоборств в Сириусе объектом мирового класса.

9 июня Академию посетил президент РФ Владимир Путин. Миллер, глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и олимпийский чемпион по дзюдо 2012 года провели для него экскурсию по спортивному центру.

«Проект построен в рамках программы «Газпром – детям». В ее рамках в 74 субъектах РФ построено более 2 тыс. спортивных объектов, из которых 204 физкультурно-оздоровительных комплекса, в этих объектах ежесуточно занимаются более 250 тыс. человек.

Здесь на федеральной территории Сириус мы построили самый просторный и, уверен, самый современный в мире центр художественной гимнастики. Академия единоборств построена за 2,5 года и является самым крупным проектом программы – общая площадь 63,5 тыс. квадратных километров.

Сюда входят центр подготовки и тренировки, центр проведения соревнований, гостиничный и медико-восстановительный комплексы. Без сомнения, это объект мирового класса для дзюдо и самбо. В центре находится самый большой в мире зал дзюдо с 12 татами», – рассказал в ходе экскурсии Миллер.

Академия единоборств была введена в эксплуатацию 12 января 2023 года.