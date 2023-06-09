Глава Федерации дзюдо России о присуждении золота Тасоеву: «Благодарим IJF за справедливое решение, которое соответствует принципам честной игры»

Сергей Соловейчик назвал справедливым присуждение золота ЧМ-2023 россиянину Иналу Тасоеву.

В финале ЧМ-2023 Тасоев, выступающий в категории свыше 100 кг, уступил французу Тедди Ринеру.

Позже федерация признала судейскую ошибку – в дополнительное время, которое длится до первого набранного очка, Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Сейчас результаты пересмотрены, оба спортсмена объявлены победителями.

«Мы благодарим и [президента организации] Мариуса Визера за справедливое решение, которое полностью соответствует философии и ценностям дзюдо, а также принципам честной игры.

Ошибки допускают все, но только сильным духом хватает смелости признать это. Подобный шаг в очередной раз подчеркивает, что в центре нашего вида спорта стоят дзюдоисты и защита их интересов.

Я также хотел бы поздравить с абсолютно заслуженной золотой медалью: жизнь всегда вознаграждает тех, кто целиком и полностью отдается любимому делу, работает не покладая рук.

Уверен, у него еще будет возможность отпраздновать завоевание чемпионского титула непосредственно на татами», – сказал глава Федерации дзюдо России.