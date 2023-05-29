Судья международной категории: «Признание IJF допущенной ошибки позволяет рассчитывать на то, что Тасоеву могут вручить второе золото ЧМ»

Судья международной категории заявил, что дзюдоисту Иналу Тасоеву могут вручить золото ЧМ.

Россиянин Инал Тасоев завоевал серебро чемпионата мира по дзюдо, уступив в финальном поединке французу Тедди Ринеру.

В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка (golden score), Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Международная федерация дзюдо ( ) позднее извинилась за судейскую ошибку.

«Признание допущенной ошибки позволяет рассчитывать на то, что может быть вручена вторая золотая медаль чемпионата мира», – сказал судья высшей международной категории Евгений Рахлин.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились