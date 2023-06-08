Тренер тхэквондистов Изутдинов о ЧМ-2023: «Ребята не подписывали декларации об осуждении СВО или политики страны, им это не предлагалось»

Тренер тхэквондистов Болат Изутдинов высказался о выступлении россиян на чемпионате мира.

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Они взяли на ЧМ пять медалей – золото и четыре бронзы.

«Когда весь мир сходит с ума, мы должны оставаться островком адекватности. С полной ответственностью заявляю, что ребятам не предлагалось подписывать и они не подписывали деклараций об осуждении СВО или политики страны.

По приезду было предложено не делать никаких политических высказываний, воздержаться от показа флага РФ, всего, что связано с РФ. Дальше что будет? Они же с ума сходят.

У нас есть иллюзия про спортсменов, что они эгоисты, у них все про бабки. В ЧР по тхэквондо участвуют примерно 400 спортсменов, примерно 8% попадают на зарплату. По итогам ЧМ только 1,5% попадают на повышенную стипендию. Каждый год жесткая конкуренция.

Сейчас в РФ тхэквондо занимаются 227 тысяч человек. Мы должны удержать этот уровень спорта на этом уровне.

Нашему государству зачем чемпионы Олимпийских игр? Для того, чтобы спортсмены создавали мотивацию и затаскивали детей в залы, которые оно строит. Чемпионы выполняют свою работу.

Тхэквондисты сделали правильно, что поехали на ЧМ. Конечная цель спортсмена – создание мотивации для молодого поколения.

Самое важное, что гражданка России – чемпионка мира. Пять медалей приехали в РФ. Они создают эффект мотивационный», – сказал тренер юниорской сборной по тхэквондо в эфире «Матч ТВ».

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