Тренер тхэквондистов Изутдинов о ЧМ-2023: «Ребята не подписывали декларации об осуждении СВО или политики страны, им это не предлагалось»

Теги сборная России тхэквондо чемпионат мира по тхэквондо Болат Изутдинов Единоборства

Тренер тхэквондистов Болат Изутдинов высказался о выступлении россиян на чемпионате мира.

Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Они взяли на ЧМ пять медалей – золото и четыре бронзы. 

«Когда весь мир сходит с ума, мы должны оставаться островком адекватности. С полной ответственностью заявляю, что ребятам не предлагалось подписывать и они не подписывали деклараций об осуждении СВО или политики страны.

По приезду было предложено не делать никаких политических высказываний, воздержаться от показа флага РФ, всего, что связано с РФ. Дальше что будет? Они же с ума сходят.

У нас есть иллюзия про спортсменов, что они эгоисты, у них все про бабки. В ЧР по тхэквондо участвуют примерно 400 спортсменов, примерно 8% попадают на зарплату. По итогам ЧМ только 1,5% попадают на повышенную стипендию. Каждый год жесткая конкуренция.

Сейчас в РФ тхэквондо занимаются 227 тысяч человек. Мы должны удержать этот уровень спорта на этом уровне.

Нашему государству зачем чемпионы Олимпийских игр? Для того, чтобы спортсмены создавали мотивацию и затаскивали детей в залы, которые оно строит. Чемпионы выполняют свою работу.

Тхэквондисты сделали правильно, что поехали на ЧМ. Конечная цель спортсмена – создание мотивации для молодого поколения.

Самое важное, что гражданка России – чемпионка мира. Пять медалей приехали в РФ. Они создают эффект мотивационный», – сказал тренер юниорской сборной по тхэквондо в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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МТБ
Если тебе кажется, что с ума сходит весь мир, вполне возможно крыша текёт именно у тебя
+13
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колючий ёжик
Ответ МТБ
Если тебе кажется, что с ума сходит весь мир, вполне возможно крыша текёт именно у тебя
Да много безумия в мире... и сам тоже с ума сходишь - всё одновременно. Например, 2 мировые войны - чистой воды безумие... Текущая война - тоже безумие...

Но не игнорирование войны, не игнорирование агрессора в Европе, борьба против деструктивных и человеконенавистнических лозунгов этого режима - мне как раз кажется наименее безумным во всём этом. Реакция европейцев, на самом деле, чуть ли не самое разумное (в долгосрочной стратегии), что произошло во всей этой истории. Европейцы почему-то решили не наступать не те же грабли, что почти 90 лет назад, и действовать сразу по-другому (!), без заигрываний, без уступок, без моральных дилемм, что "пусть забирают страну N, но лишь бы не было войны"...
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hett
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GullitRuud
Нейтральный чемпион не может создать мотивацию . Какой же из него герой , большая часть страны считает предателем другая "понимающая" карьера туда-сюда :-( . Всё это дело вызывает лишь уныние что есть такие спортсмены и безразличие к их деятельности .
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