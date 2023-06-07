Тхэквондистка Хузина о запретах для россиян после ЧМ: «По приезде в Россию мы не должны ассоциировать медали с национальной атрибутикой»

Чемпионка мира по тхэквондо Лилия Хузина рассказала о запретах для российских спортсменов.

В июне Хузина выиграла золото на ЧМ-2023 в Баку в весовой категории до 62 кг. Россияне участвовали в соревнованиях под нейтральным флагом.

«По приезде в Россию медали чемпионата мира мы не должны ассоциировать с национальной атрибутикой – флагом, гимном», – сказала Хузина, отметив, что это касается и публикаций в соцсетях.

«Нельзя, чтобы на фоне были флаг или даже форма с атрибутикой страны.

Я ничего не подписывала, мне просто на словах сказали, чего делать нельзя. Старалась спокойно к этому относиться. Главное, что задача выполнена», – добавила спортсменка.

Хузина о чемпионате мира: «Нельзя было даже делать маникюр в национальных цветах. И талисманы в виде медвежат и матрешек были запрещены»