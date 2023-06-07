World Taekwondo расследует присутствие Владислава Ларина и Максима Храмцова на чемпионате мира в Баку

Всемирная федерация тхэквондо расследует присутствие Ларина и Храмцова на ЧМ в Баку.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на пресс-службу организации.

Российские тхэквондисты в Баку выступали в нейтральном статусе и завоевали пять медалей – одну золотую и четыре бронзовые.

Олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин допуск к соревнованиям не получили.

По информации «Р-Спорта», Ларин и Храмцов находились на турнире и помогали тренерскому составу и спортсменам.