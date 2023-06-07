World Taekwondo расследует присутствие Владислава Ларина и Максима Храмцова на чемпионате мира в Баку

Теги сборная России тхэквондо Всемирная федерация тхэквондо Владислав Ларин Максим Храмцов чемпионат мира по тхэквондо Единоборства

Всемирная федерация тхэквондо расследует присутствие Ларина и Храмцова на ЧМ в Баку.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на пресс-службу организации.

Российские тхэквондисты в Баку выступали в нейтральном статусе и завоевали пять медалей – одну золотую и четыре бронзовые.

Олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин допуск к соревнованиям не получили. 

По информации «Р-Спорта», Ларин и Храмцов находились на турнире и помогали тренерскому составу и спортсменам.

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14 комментариев

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закрыт по беспределу
Чë, даже без участия нельзя присутствовать?..
+14
-4
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D-eisler@yandex.ru
Да вы что, притеснения русских нет.
+17
-9
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Russ Ivan
За разговоры на русском языке на соревнованиях когда начнут банить?
+15
-9
+6
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Ярик01
Ответ закрыт по беспределу
Чë, даже без участия нельзя присутствовать?..
Официальным лицом сборной нельзя быть
Неофициальное нахождение с этим функционалом тоже сюда относится
+3
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Артем Иванов
Ответ Алмат Тлеуов
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Ни храмцов ни ларин, ни другие спортсмены ни с кем с высока не разговаривали.
+4
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Илья Филиппов
Ответ Алмат Тлеуов
Комментарий удален модератором
вы это кто? без русских казахи бы никуда не вышли и живут хуже некуда, у меня все друзья оттуда мечтают переехать в Россию и зажить уже нормально
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Алмат Тлеуов
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Rumov
Некрасиво получилось. Могут быть приняты жесткие меры против аферистов от спорта.
+5
-5
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Atsuktuvas
Не русское это дело - не ходить со своим уставом в чужой монастырь...
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Алмат Тлеуов
Ответ Russ Ivan
За разговоры на русском языке на соревнованиях когда начнут банить?
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Новый Орлеан
Ответ Алмат Тлеуов
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Алмат Тлеуов
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Дмитрий Мухортов
Ответ Алмат Тлеуов
ваше молчание это и есть согласие с вашим шовинизмом
Ты много говоришь о притеснении русских? Вот и молчи дальше
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Виктор Ш.
Ответ Rumov
Сначала даем огромные взятки за эти аферы, а потом на эти деньги они открывают гаражи по производству метилового сидра. Убивают наших русских людей. А мы довольны-ах как хорошо всех на...ли.
Ты под сидром эту ерунду пишешь или под чем-то иным?
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Rumov
Ответ Виктор Ш.
Ты под сидром эту ерунду пишешь или под чем-то иным?
За тебя, алкаша, обидно.
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