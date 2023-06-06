Главный тренер сборной России по тхэквондо: «На текущий момент наши спортсмены были допущены только до участия в ЧМ. Теперь будет дальнейшее решение по допуску»

Главный тренер сборной России по тхэквондо высказался об отборе на Олимпиаду.

4 июня в Баку завершился чемпионат мира, где россияне завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали.

«К сожалению, мы не сможем принять участие в первом Гран-при, который пройдет в ближайшие выходные в Италии, поскольку на текущий момент наши спортсмены были допущены только до участия в чемпионате мира. Этот турнир прошел, и теперь будет дальнейшее решение по допуску наших спортсменов.

Допускаю, что уже на ближайшем может наступить какая-то ясность в нашем вопросе. Но пропуск каждого этапа очень сильно отражается на олимпийском рейтинге», – сказал Вадим Иванов.

«Чемпионат мира давал самое большое количество рейтинговых очков для участия в Олимпийских играх. Победители соревнований получали 140 баллов. Наша золотая медалистка Лилия Хузина, выиграв чемпионат мира, пока не отобралась на Олимпиаду-2024.

Но она решила другую задачу и завоевала право выступать в серии Гран-при, попав в топ-32 спортсменов в своей весовой категории. На этой неделе выйдет обновленный олимпийский рейтинг, и мы узнаем, на каком она месте», – добавил он.