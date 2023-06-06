Хузина о чемпионате мира: «Нельзя было даже делать маникюр в национальных цветах. И талисманы в виде медвежат и матрешек были запрещены»

Тхэквондистка Лилия Хузина рассказала о запретах для россиян на чемпионате мира в Баку.

Хузина выиграла на турнире золотую медаль.

«Не могло быть абсолютно никакой атрибутики, нельзя было даже делать маникюр в национальных цветах. И талисманы в виде медвежат и матрешек тоже были запрещены. Нам выдали абсолютно безликую форму.

Наконец-то можно было услышать иностранную речь, увидеть новые лица, мы были рады попасть на международную арену. Никакого негатива не было, и спортсмены, и тренеры других стран абсолютно спокойно относились к нашему присутствию, я бы даже сказала, что они были приветливыми. Никаких инцидентов не было, все прошло очень хорошо», – сказала Хузина.

Также спортсменка высказалась о приезде главы Международного олимпийского комитета ( ) на турнир.

«В тот момент я не видела никого, кроме своей соперницы, с которой уже в прошлом встречалась. Я изначально ехала на чемпионат мира только за золотом, поэтому была сконцентрирована на поединке и не смотрела на трибуны. Увидела его только на награждении.

Что сказала бы Баху? Думаю, что я бы просто поблагодарила его за то, что он приехал посмотреть на наши соревнования. Что я могу у него спросить? Моя задача – тренироваться и показывать результат, в политику я не лезу, потому что не хочу, да и времени во всем этом разбираться у меня нет», – добавила она.