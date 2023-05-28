Глава World Taekwondo: «Участие россиян на чемпионате мира станет хорошим примером того, как мы поддерживаем наших спортсменов»

Глава World Taekwondo поддержал участие россиян на чемпионате мира-2023 в Баку.

World Taekwondo допустила на чемпионат мира 23 российских спортсмена в нейтральном статусе. Допуск не получили только олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин.

«Тхэквондо — боевой вид спорта, но мы — самый мирный боевой вид спорта. Спорт есть спорт, поэтому ни один спортсмен не может быть отстранен по политическим мотивам.

Мы уважаем право спортсменов на участие в наших соревнованиях. Вот почему мы решили вернуть россиян, но под нейтральным флагом.

Мы верим, что в будущем будем поддерживать всех спортсменов, которые занимаются тхэквондо. Мы работаем вместе с нашими национальными ассоциациями-членами. Считаю и надеюсь, что участие россиян и белорусов на чемпионате мира станет хорошим примером того, как мы поддерживаем наших спортсменов», – рассказал президент федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чу Чхон Вон.

Чемпионат мира по тхэквондо-2023 пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку (Азербайджан).