Глава World Taekwondo: «Участие россиян на чемпионате мира станет хорошим примером того, как мы поддерживаем наших спортсменов»

Теги сборная России жен сборная России тхэквондо Чу Чхон Вон Всемирная федерация тхэквондо чемпионат мира по тхэквондо Единоборства

Глава World Taekwondo поддержал участие россиян на чемпионате мира-2023 в Баку.

World Taekwondo допустила на чемпионат мира 23 российских спортсмена в нейтральном статусе. Допуск не получили только олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин.

«Тхэквондо — боевой вид спорта, но мы — самый мирный боевой вид спорта. Спорт есть спорт, поэтому ни один спортсмен не может быть отстранен по политическим мотивам.

Мы уважаем право спортсменов на участие в наших соревнованиях. Вот почему мы решили вернуть россиян, но под нейтральным флагом.

Мы верим, что в будущем будем поддерживать всех спортсменов, которые занимаются тхэквондо. Мы работаем вместе с нашими национальными ассоциациями-членами. Считаю и надеюсь, что участие россиян и белорусов на чемпионате мира станет хорошим примером того, как мы поддерживаем наших спортсменов», – рассказал президент Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чу Чхон Вон.

Чемпионат мира по тхэквондо-2023 пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку (Азербайджан).

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